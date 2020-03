40.000 Mandate zu vergeben

Bei Wahlen in Bayern zeichnet sich höhere Wahlbeteiligung ab

Es ist Kommunalwahl in Bayern – und diesmal ist alles anders: Waschbecken und Desinfektionsmittel in den Wahllokalen, Verzögerungen bei der Übermittlung von Zwischenergebnissen, weil Wahlhelfer fehlen. Viele machen einen Bogen um die Wahlurne und stimmen per Brief ab.

