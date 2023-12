Agrar

Hermeskeil

Bauern-Protest mit Dutzenden Traktoren – Richtung Hermeskeil

Mit Dutzenden Traktoren wollen Landwirte am Samstagabend in Hermeskeil (Landkreis Trier-Saarburg) gegen die Einsparpläne der Bundesregierung demonstrieren. «Wir rechnen mit mehr als 200 Fahrzeugen», teilte die Polizei Trier auf der Plattform X mit. Die Traktoren seien im saarländischen Nonnweiler und in Osburg losgefahren.