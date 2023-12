Agrar

Hermeskeil

Bauern-Protest mit 400 Traktoren in Hermeskeil

Mit rund 400 Traktoren haben Landwirte am Samstagabend in Hermeskeil (Landkreis Trier-Saarburg) gegen die Einsparpläne der Bundesregierung demonstriert. Die Kundgebung vor dem Rathaus der Stadt und ein anschließender Fahrzeugcorso seien ohne Störungen oder Unfälle abgelaufen, teilte die Polizei am Abend mit. Etwa 800 Menschen nahmen nach Angaben der Behörde an der Veranstaltung teil. Die Traktoren waren im saarländischen Nonnweiler und in Osburg losgefahren.