Agrar

Mainz

Bauern fahren mit Hupkonzert durch Regierungsviertel

Die rheinland-pfälzischen Landwirte sind bei ihren Protesten mit einem langen Traktor-Konvoi durch das Regierungsviertel in Mainz gefahren. Mit lautem Hupen, blinkenden Lichtern und vielen Transparenten an ihren Fahrzeugen zogen die Bauern am Montag mit langsamem Tempo in der Nähe des Landtags vorbei.