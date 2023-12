Haushalt

Saarbrücken

Barke: Saarland wird bald Förderbeträge zusagen

Die saarländische Regierung wird in Kürze ihren Anteil an der Förderung der Herstellung von «grünem» Stahl im Saarland auch offiziell und verbindlich zusagen. Dies teilte Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) am Mittwoch während der Haushaltsdebatte im Landtag in Saarbrücken mit.