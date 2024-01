Gesellschaft

Mainz

Baldauf: Verpflichtendes Gesellschaftsjahr wäre «Gewinn»

Ein im Entwurf für das neue CDU-Grundsatzprogramm vorgesehenes verpflichtendes Gesellschaftsjahr für Schulabgänger würde nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Landeschefs der Union die Solidarität in der Gesellschaft stärken. Es wäre «ein Gewinn für alle – für den Staat, für unsere sozialen Organisationen und für jeden Einzelnen», teilte Christian Baldauf am Donnerstag in Mainz mit. So würden auch Menschen erreicht, die einem Dienst für die Gemeinschaft eher fernstünden.