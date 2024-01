Neuwied

Linz/Rhein

Bahnhof in Linz wegen Feuerwehreinsatz eine Stunde gesperrt

Der Bahnhof Linz am Rhein (Landkreis Neuwied) ist wegen eines Feuerwehreinsatzes am Dienstag für rund eine Stunde gesperrt worden. Das bestätigte eine Bahnsprecherin. Die Sperrung sei am Mittag wieder aufgehoben worden. Die Polizei teilte mit, dass Einsatzkräfte wegen eines gemeldeten Gefahrstoffaustritts vor Ort seien.