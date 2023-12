Brände

Otterberg

Autos brennen: Staatsanwaltschaft ermittelt

Nach Feuern an Autos und einem Carport im pfälzischen Otterberg ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie die Polizei mitteilte, wurden in der Nacht zum Donnerstag drei Autos und ein Carport von Flammen beschädigt. Ob die Brände zusammenhängen, werde nun ermittelt, hieß es. Der Schaden werde auf mindestens 120.000 Euro geschätzt. Laut Mitteilung der Polizei brannten zwei der Autos in unterschiedlichen Straßen. Eines davon sei gegen ein drittes Auto gerollt und habe es beschädigt.