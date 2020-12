Autoren gesucht für Heimat-Jahrbuch: „Wäller Kommunikation“ ist das Thema

Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 06:00 Uhr

Ein Leben ohne Smartphone, E-Mail, Internet und Telefon kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ständig bietet sich die Möglichkeit, über aktuelle Themen informiert zu sein und auf kürzestem Wege miteinander zu kommunizieren. Wie haben sich die Kommunikation und ihre Wege technisch entwickelt? Seit wann gibt es Fernsehen und Radio? Welchen Stellenwert hatten und haben Post und Briefe früher und heute? Wie konnte man früher über weite Entfernungen in Kontakt bleiben? Das alles kann Inhalt des neuen Heimatjahrbuchs werden.

Aber auch auf der „Wäller Sprache“ soll ein besonderes Augenmerk liegen. Für schreibkundige Leser ergeben sich viele Aspekte, um dieses wichtige Thema darzustellen. Aber nicht nur zum Schwerpunktthema werden Beiträge gesucht. „Wie immer lebt die Wäller Heimat von der Vielfalt der Beiträge aus Regionalgeschichte, Natur-, Heimat- und Volkskunde. Egal, ob in Hochdeutsch oder Mundart: Der Redaktionsausschuss freut sich über alle Beiträge“, betont Landrat Achim Schwickert. Digitale Beiträge sollte man – möglichst als Word-Datei – an die E-Mail waeller. heimat@westerwaldkreis.de schicken. Beiträge in Papierform gehen an: Redaktion Wäller Heimat, Peter-Altmeier-Platz 1, 56409 Montabaur. Weitere Infos gibt es unter Telefon 02602/124.326.