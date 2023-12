Verkehrsunfall

Grünstadt

Autofahrer übersteht Überschlag mit leichten Verletzungen

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Bad Dürkheim hat sich am Sonntag ein Auto überschlagen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizeiinspektion Grünstadt berichtete. Der 28-jährige Fahrer war am Sonntagmittag zwischen Mertesheim und Asselheim unterwegs. In einer Rechtskurve überholte der 28-Jährige demnach trotz Überholverbots gleich mehrere Fahrzeuge. Dabei kam der Wagen «aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und der regennassen Fahrbahn» nach links von der Straße ab, überschlug sich und landete in einem angrenzenden Acker, wie die Polizei berichtete.