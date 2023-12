Mainz

Autofahrer stirbt nach medizinischem Notfall auf A60

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend nach einem medizinischen Notfall auf der A60 bei Mainz ums Leben gekommen. Trotz Reanimationsversuchen starb der 57 Jahre alte Mann noch auf dem Weg ins Krankenhaus, wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Zuvor streifte der Mann mit seinem Wagen kurz vor der Anschlussstelle Mainz-Finthen wegen des medizinischen Notfalls die Mittelschutzplanke. Die Mitfahrerin und Frau des Mannes konnte in der Folge das Auto an der Anschlussstelle von der Autobahn lenken, bis es in einer Kurve zum Stehen kam. Dabei touchierte es die rechte Schutzplanke.