Unfall

Pirmasens

Autofahrer rettet Mann nach Sturz vor dem Erfrieren

Ein Autofahrer aus Pirmasens hat einen Mann vermutlich vor dem Erfrieren gerettet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fand der 54 Jahre alte Autofahrer am Mittwoch gegen 21 Uhr einen regungslosen Mann in einem Straßengraben. Der 85-Jährige sei nach eigenen Angaben beim Spazieren vom Weg abgekommen und in den Graben gestürzt. Aus eigener Kraft hätte er es nach Polizeiangaben wohl nicht mehr geschafft, die steile Böschung zu überwinden und wäre höchstwahrscheinlich aufgrund der eisigen Temperaturen erfroren.