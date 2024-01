Verkehr

Mainz

Autobahnen dank ruhigerem Wetter wieder frei

Nach dem Verkehrschaos in den vergangenen Tagen hat sich die Situation auf den Autobahnen in Rheinland-Pfalz wieder entspannt. Der Verkehr laufe auf allen Autobahnen wieder ohne witterungsbedingte Behinderungen, teilten die Polizeipräsidien am Freitagvormittag mit. In den vergangenen Tagen hatten Glatteis und Schnee noch für zahlreiche Unfälle und Sperrungen gesorgt, teils bildeten sich lange Staus, die sich über viele Stunden nicht auflösten.