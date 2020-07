Auto kollidiert mit Linienbus: sieben Verletzte in Dresden

Dresden am Abend: Auf gerader Strecke stößt ein Auto mit einem Linienbus zusammen. Sechs Menschen werden verletzt, vier von ihnen schwer.

Dresden (dpa). Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus in Dresden sind nach neuesten Angaben sieben Menschen verletzt worden – zwei von ihnen schwer. Das sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Eine 87-jährige Frau war demnach so schwer verletzt, dass sie am Unfallort reanimiert werden musste. Außerdem trug eine 56-jährige Frau schwere Verletzungen davon. Beide Frauen waren Insassen in dem Bus. Unter den Leichtverletzten ist nach Angaben der Polizei der Autofahrer und der Busfahrer. Kurz nach dem Unfall war von zehn Verletzten die Rede, später wurde die Zahl der Verletzten auf Sechs korrigiert.

Heute soll der Fahrer zu der Unfallursache befragt werden. Der Tathergang sei bereits weitestgehend festgestellt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Bislang gebe es keine Hinweise, dass der Fahrer alkoholisiert gewesen oder zu schnell gefahren sei.

