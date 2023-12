Unfall

Auto gerät auf Gegenfahrbahn: Radfahrer wird schwer verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer auf der Landstraße 532 in der Pfalz schwer verletzt worden. Der 63-jährige Autofahrer sei am Mittwoch in einem kurvigen Bereich mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem entgegenkommenden Radfahrer zusammengestoßen, teilte die Polizei am Abend mit. Dieser wurde von seinem Rad geschleudert und erlitt schwere Verletzungen.