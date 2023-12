Saarpfalz-Kreis

Homburg

Auto erfasst Fußgänger auf Bundesstraße – 41-Jähriger tot

Ein Fußgänger ist auf der Bundesstraße 423 im Saarland von dem Auto eines 56-Jährigen erfasst und tödlich verletzt worden. Der 41-Jährige sei nach dem Zusammenprall mit dem Pkw kurz nach dem Ortsausgang von Homburg noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich demnach am Montagmorgen gegen 7.08 Uhr in Fahrtrichtung Schwarzenbach. Warum sich der Fußgänger auf der Fahrbahn befand, war zunächst unklar.