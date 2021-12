Naypyidaw

Militärjunta

Aung San Suu Kyi in Myanmar zu Haftstrafe verurteilt

Es wird ernst für Aung San Suu Kyi: Ein Gericht in Myanmar spricht sie in zwei Anklagepunkten schuldig. Aber dies ist erst der Anfang – insgesamt drohen der Politikerin Jahrzehnte in Haft.