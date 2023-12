Auch gegen Einsamkeit: Nachbarschaftsprojekte ausgezeichnet

ARCHIV – Eine Frau sitzt an einem Aussichtspunkt im Nebel auf einer Bank. Foto: Thomas Warnack/dpa/Archivbild

Trier (dpa/lrs). Spaziergänge mit älteren Menschen, gemeinsame Mittagessen oder Begleitung beim Arztbesuch: In Rheinland-Pfalz und im Saarland gibt es etliche Projekte, die sich für mehr Miteinander in der Nachbarschaft und gegen Vereinsamung einsetzen. Elf Initiativen sind mit dem Förderpreis «Gesunde Nachbarschaften» 2023 prämiert worden, teilte das Netzwerk Nachbarschaft in Hamburg mit. Pro ausgezeichnetem Projekt gebe es 1000 Euro. Der Preis wird mit der Krankenkasse AOK Rheinland-Pfalz/Saarland veranstaltet.

Zu den Preisträgern gehört ein Pflegebauernhof in Marienrachdorf im Westerwald als Bauernhof-WG für Senioren mit und ohne Pflegebedarf. Oder der «Bewegte Senioren-Mittagstisch» von «Pro Mendig», der auch Hilfe beim Einkauf und Bewegungsangebote organisiere. Die «Karthause Aktiv» in Koblenz biete unter anderem Gesprächskreise für ältere Nachbarn an. Und die «Paten mit Herz» im saarländischen St. Wendel schenkten älteren, alleinstehenden Menschen Zeit und Hilfe.

«Damit Menschen so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden leben können, braucht es engagierte NachbarInnen», sagte die Vorstandsvorsitzende der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, Martina Niemeyer. Fehlende soziale Kontakte seien oft die Ursache dafür, dass sich Menschen zurückzögen und vereinsamten.

Nach Angaben des Netzwerks sollen die Förderpreise bis Ende des Jahres übergeben werden. Insgesamt seien 47 Initiativen nominiert worden. Den Förderpreis «Gesunde Nachbarschaften» gibt es bundesweit zudem noch in Hamburg und in Nordrhein-Westfalen. Das Netzwerk Nachbarschaft wurde 2004 als bundesweites Aktionsbündnis gegründet.

Preisträger 2023