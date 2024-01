Jahreswechsel

Saarbrücken

Arbeitsreiche Silvesternacht für Saar-Polizei

Die saarländische Polizei ist nach eigenen Angaben in der Silvesternacht zu etwa 400 Einsätzen ausgerückt. Den ganzen Abend über seien Meldungen eingetroffen, laut denen Feuerwerkskörper oder Raketen bewusst auf Menschen, Gebäude und Fahrzeuge geworfen beziehungsweise geschossen worden seien, teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken am Montag mit.