Archivierter Artikel vom 19.01.2020, 12:42 Uhr

München

Irritationen in München

Apotheke wirbt für „drogen“ – meint aber was anderes

Eine Münchner Apotheke will einen aus Sicht vieler Kunden verwirrenden Schriftzug an ihrer Fassade ändern. „drogen“ steht über der Löwen-Apotheke am Viktualienmarkt – neben „homöopathie“.