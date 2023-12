Gesundheit

Koblenz/Mainz

Anstieg von Atemwegserkrankungen in den vergangenen Wochen

Husten, laufende Nase, Fieber: Auch in Rheinland-Pfalz haben zahlreiche Menschen die Feiertage im Bett statt unter dem Weihnachtsbaum verbracht. Und der Trend setzt sich auch vor dem Jahreswechsel fort. In den vergangenen Wochen habe es einen deutlichen Anstieg von Corona-, Influenza- und RSV-Erregern gegeben, teilte das Landesuntersuchungsamt am Donnerstag in Koblenz mit. Das ergebe sich aus Stichproben des landeseigenen Surveillanceprojektes SURE. Daran nehmen dem Amt zufolge 40 rheinland-pfälzische Haus- und Kinderarztpraxen teil.