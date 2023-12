Anhaltender Regen lässt Hochwassergefahr weiter steigen

Nach den anhaltenden Regenfällen sind die Wasserstände in den rheinland-pfälzischen Gewässern weiter deutlich angestiegen. Wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Samstag mitteilte, wurden in den Einzugsgebieten der Sieg, der Wied, des Saynbachs und der Lahn an einigen Pegeln die Werte überschritten, die einem Hochwasser entsprechen, das etwa alle zwei Jahre vorkommt. Auch am Rhein werden demnach weiter steigende Wasserstände erwartet.

ARCHIV – Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld. Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Mainz (dpa/lrs). Am Pegel Maxau am Oberrhein sei die Meldehöhe von sieben Metern am Freitagabend überschritten worden. Hier wird ein Höchststand an Heiligabend erwartet. Auch an der Sieg und ihren Nebenflüssen sind die Wasserstände den Angaben zufolge stark angestiegen. An der Wied bewegen sich die Wasserstände demnach auf einem hohen Niveau im Bereich knapp unterhalb eines Hochwassers, wie es etwa alle zwei Jahre vorkommt.

An der Lahn wurden am Samstagmorgen an den Pegeln Diez und Kalkofen die Meldehöhen von viereinhalb beziehungsweise fünfeinhalb Metern überschritten. Sie steigen laut dem Landesamt bis Sonntag voraussichtlich weiter an. Anschließend würden fallende Wasserstände vorhergesagt.

An der Mosel am Pegel Trier ist der Wasserstand den Angaben zufolge ebenfalls angestiegen. Ein kurzzeitiges Überschreiten der Meldehöhe von sechs Metern sei bis Sonntag nur gering wahrscheinlich, aber für die Feiertage weiterhin nicht auszuschließen, hieß es.

