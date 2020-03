Bereits zwei Tote

Angreifer nehmen 150 Geiseln in Sikh-Tempel in Kabul

Am frühen Morgen wird in der afghanischen Hauptstadt ein Tempel von Selbstmordattentätern gestürmt. Die Angreifer nehmen mehrere Dutzend Gottesdienstbesucher in ihre Gewalt. Die Taliban dementieren, für den Angriff verantwortlich zu sein.

Lesezeit: 1 Minuten