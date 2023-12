Bildung

Gütersloh/Mainz

Analyse: Studierende nutzen kaum staatliche Finanzierung

Nur etwa jeder sechste bis siebte Student in Rheinland-Pfalz greift zur Finanzierung des Studiums auf staatliche Mittel zurück. Wie aus einer am Freitag veröffentlichten Analyse des CHE Centrums für Hochschulentwicklung in Gütersloh hervorgeht, waren es im vergangenen Jahr lediglich 15,9 Prozent.