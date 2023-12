Verbraucher

Mainz

Amt warnt vor Gesundheitsgefahren in Kinderspielzeug

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) Rheinland-Pfalz warnt vor möglichen Gesundheitsgefahren bei Weihnachtsgeschenken für Kinder. In diesem Jahr seien von 163 untersuchten Spielzeugproben 30 beanstandet worden, teilte das LUA am Mittwoch mit. Acht Proben seien chemisch auffällig gewesen, in 25 Fällen ging es um inkorrekte Kennzeichnungen.