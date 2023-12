Börse

Frankfurt/Mainz

Aktien von Schott Pharma werden in SDax aufgenommen

Knapp drei Monate nach dem Börsengang von Schott Pharma werden die Aktien der Sparte des Mainzer Spezialglasherstellers Schott bald in den SDax aufgenommen. Die Aufnahme in diesen Index der kleineren Werte unterhalb des Dax und des MDax erfolgt nach Angaben der Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd gemeinsam mit anderen Papieren zum 18. Dezember. Man wolle von der erhöhten Sichtbarkeit an den globalen Kapitalmärkten profitieren, teilte der Chef von Schott Pharma, Andreas Reisse, am Mittwoch mit.