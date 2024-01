Parteien

Mainz

AfD-Chef: Höcke für Politik im Land nicht relevant

Die rheinland-pfälzische AfD orientiert sich nach Angaben von Partei- und Fraktionschef Jan Bollinger nicht an der Politik von Thüringens AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke. Höcke mache in Thüringen eine gute Arbeit als Landeschef, sagte Bollinger der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Aber für unsere politische Ausrichtung als AfD ist Herr Höcke in keiner Hinsicht relevant.»