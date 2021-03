Verfassungsschutz

AfD als „rechtsextremistischer Verdachtsfall“ eingestuft

Der Verfassungsschutz schätzt die AfD jetzt anders ein als noch vor einem Jahr. Er will die Partei in Zukunft auch heimlich ausspähen. Die AfD-Spitze findet das skandalös – so kurz vor mehreren Wahlen auf Landes- und Bundesebene.