Ärzte an der Mainzer Universitätsmedizin bekommen mehr Geld

Die Ärztinnen und Ärzte der Universitätsmedizin Mainz bekommen mehr Geld. Das sieht eine am Dienstag mit dem Klinikvorstand erzielte Einigung vor, wie der Marburger Bund am Mittwoch mitteilte. Demnach werden die Gehälter der mehr als 1000 Ärzte rückwirkend zum 1. Januar 2023 um 4,1 Prozent erhöht und zum 1. Januar kommenden Jahres um weitere 4,1 Prozent. Hinzu komme eine Inflationspauschale in Höhe von 3000 Euro, die im Mai 2024 ausgezahlt werde. Von August kommenden Jahres an gebe es zudem einen sogenannten Zukunftsbetrag von 50 Euro monatlich. Gültig ist die Vereinbarung laut einer Sprecherin der Unimedizin bis Ende 2024.