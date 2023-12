Ärger über DLV: Kein Doppelstart für Läuferin Krause bei DM

Bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig darf die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Krause nicht in zwei Rennen antreten. Ihr Trainer ist verärgert und kritisiert den DLV.

Frankfurt/Main (dpa) – Der frühere Bundestrainer Wolfgang Heinig ist verärgert über den Deutschen Leichtathletik-Verband. Bei den nationalen Hallen-Meisterschaften am 17. und 18. Februar in Leipzig habe der DLV einen gewünschten Doppelstart seiner Läuferin Gesa Krause nicht zugelassen. «Für Athleten im absoluten Spitzenbereich ist das ein Unding, zumal immer von fehlender Wettkampfhärte geredet wird», sagte Heinig der Deutschen Presse-Agentur. «Vom Zeitplan her wäre es möglich.»

Die Hindernis-Europameisterin von 2016 und 2018 will nach der Geburt ihrer Tochter Lola Emilia im April dieses Jahres in die internationale Spitzenklasse zurückkehren. Ziel ist die Qualifikation für die Europameisterschaften vom 7. bis 12. Juni in Rom sowie die Olympischen Spiele vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris.

Beim Silvesterlauf am Sonntag in Trier gibt die 31-jährige Krause das Wettkampf-Comeback nach der Babypause. In der Hallensaison will sie die Grundlage für die olympischen Ausscheidungsrennen schaffen. Bei den deutschen Meisterschaften unter dem Dach in Leipzig wird sie nun entweder über 1500 oder 3000 Meter antreten.

