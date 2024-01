Bildung

Mainz

Abiturprüfungen trotz Schnee und Glätte in Rheinland-Pfalz

Die Abiturprüfungen an den Schulen in Rheinland-Pfalz sind am Mittwoch trotz einer Unwetterwarnung ohne Probleme durchgeführt worden. Die Schulen hätten nahezu ausnahmslos vollzählige Schülerschaften gemeldet, teilte das Bildungsministerium auf Anfrage in Mainz mit. Nach einer Abfrage am Morgen in den Schulaufsichtsbezirken seien keine Abwesenheiten von Abiturientinnen und Abiturienten aufgrund der Wetterlage gemeldet worden.