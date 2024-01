Abgeordneter Hartenfels jetzt bei Bündnis Sahra Wagenknecht

Vor einer Woche hat sich die neue Wagenknecht-Partei in Berlin gegründet. Jetzt macht das Bündnis in Rheinland-Pfalz einen ersten Aufschlag. Und kommt mit einer Überraschung daher.

ARCHIV – Andreas Hartenfels, rheinland-pfälzischer Landtagsabgeordneter, sitzt auf einer Bank. Foto: Peter Zschunke/dpa-Zentralbild/dpa

Mainz (dpa/lrs). Der fraktionslose rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Andreas Hartenfels gehört jetzt der neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) an. Er sei in der vergangenen Woche eingetreten, teilte das BSW der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine Woche nach der offiziellen Gründung der Partei wollte sich das BSW am Montag «inhaltlich und personell» in Rheinland-Pfalz vorstellen.

Hartenfels war 2011 als Kandidat im westpfälzischen Kusel für die Grünen in den Landtag gewählt worden. Im Oktober 2022 hatte der 57-Jährige seinen Austritt aus Fraktion und Partei erklärt und dies unter anderem mit der Außen- und Friedenspolitik der Bundespartei begründet.

«Wir freuen uns über den Eintritt von Andreas Hartenfels», sagte die Parteigründerin und Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht der dpa. «Schon eine Woche nach seiner Gründung ist das BSW damit auch im Landtag von Rheinland-Pfalz vertreten. Das ist ein gutes Signal.»

In einer Zeit, in der die Bundesregierung «durch ihr planloses Handeln und ihre Unfähigkeit jedes Vertrauen verspielt und immer mehr Bürger sich politisch heimatlos fühlen», brauche es eine neue politische Kraft, die in Ost und West Rückhalt genieße. «Dafür ist die Verankerung in den Landtagen sehr wichtig», sagte die frühere Linken-Politikerin.

Hartenfels sagte, er sei in das BSW eingetreten, «weil ich immer noch fassungslos bin, wie schnell die Grünen die weiße Friedenstaube auf blauen Grund in die Tonne getreten haben und nun die Falken dieser Bundesregierung sind – die olivgrünen Falken. An diesem Punkt haben die Grünen sogar die AfD rechts überholt», sagte er der dpa.

Das BSW teilte mit, der rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich werde die Parteistrukturen im Land aufbauen. Ulrich, der im Oktober 2023 aus der Partei Die Linke austrat, sei der einzige Rheinland-Pfälzer unter den 44 Gründungsmitgliedern der neuen Partei. Das Bündnis wolle zunächst bundesweit 450 Parteimitglieder aufnehmen, davon 28 in Rheinland-Pfalz.

«Wir stellen uns gesellschaftlich breit auf», kündigte Ulrich an. Hartenfels werde «unsere Stimme im Mainzer Landtag» sein. Auch der ehemalige Fußballspieler Andreas Buck und Drehbuchautor Stephan Falk seien «Gesichter» des BSW. Sie stünden für «die Bandbreite der Menschen, die sich politisch schon lange nicht mehr vertreten fühlen». Ulrich sagte, er stehe als Gewerkschafter «für gute Arbeit und faire Bezahlung».

Im Saarland hat das BSW derzeit 13 Mitglieder. «Es werden aber natürlich im weiteren Verlauf mehr werden», teilte die Partei mit. Wagenknecht wohnt mit ihrem Ehemann, dem früheren Linken-Politiker Oskar Lafontaine, im saarländischen Merzig-Silwingen.

Die 54-Jährige selbst führt die neue Partei in einer Doppelspitze mit Amira Mohamed Ali, der früheren Vorsitzenden der inzwischen aufgelösten Linksfraktion im Bundestag. Die neue Partei will bei der Europawahl am 9. Juni erstmals antreten, später auch bei den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen im September.

Homepage Andreas Hartenfels