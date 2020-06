Offenbach

Deutscher Wetterdienst

Ab Dienstag werden die Weichen auf Sommer gestellt

Während der Sonntag mit Wolken und gelegentlichen Schauern noch wenig sommerlich aussieht, wird es in Deutschland danach wärmer und freundlicher. Am Dienstag kratzen die Temperaturen sogar an der 30-Grad-Marke.