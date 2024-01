A61 zeitweise wegen Blitzeis gesperrt: Mehrere Unfälle

Blitzeis hat am Freitagmorgen zu einer rund zweistündigen Vollsperrung der Autobahn 61 bei Koblenz in Fahrtrichtung Norden geführt. Es hätten sich mehrere Unfälle in der Nähe der Rastanlage Mosel-Ost ereignet, teilte die Polizei in Koblenz mit. Daraufhin sei gesperrt worden. Insgesamt wurden demnach fünf Fahrzeuge beschädigt, Verletzte gab es nicht. Der Schaden wurde auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt, zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Weitere Fahrzeuge gerieten auf dem Eis ins Schleudern, blieben aber unbeschädigt.

ARCHIV – Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». Foto: David Young/dpa/Symbolbild

Koblenz (dpa/lrs). Die Autobahnmeisterei setzte nach Mitteilung der Polizei mehrfach Salz ein, nach etwa zwei Stunden wurde die A61 in Richtung Norden wieder freigegeben.

Auch andernorts kam es zu Glatteisunfällen. Auf einer Landstraße im Westerwald etwa kam eine Frau mit ihrem Wagen am Freitagmorgen bei Puderbach (Kreis Neuwied) in einer Kurve ins Schleudern. Das Auto prallte zunächst gegen die rechte Leitplanke und rutschte dann nach links in einen entgegenkommenden Pkw. Die in ihrem Wagen eingeklemmte schwerverletzte Frau musste von der Feuerwehr befreit werden, der Fahrer des anderen Wagens erlitt laut Polizei leichte Blessuren, beide kamen in Krankenhäuser. Die L264 musste eine Zeitlang gesperrt werden.

