Verkehr

Koblenz

A61 wegen Blitzeis gesperrt: Mehrere Unfälle

Blitzeis hat am Freitagmorgen zu einer rund zweistündigen Vollsperrung der Autobahn 61 bei Koblenz in Fahrtrichtung Norden gesorgt. Es hätten sich mehrere Unfälle in der Nähe der Rastanlage Mosel-Ost ereignet, teilte die Polizei in Koblenz mit. Daraufhin sei gesperrt worden. Insgesamt wurden demnach fünf Fahrzeuge beschädigt, Verletzte gab es nicht. Der Schaden wurde auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt, zwei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Weitere Fahrzeuge gerieten auf dem Eis ins Schleudern, blieben aber unbeschädigt.