Verkehrsunfälle

Enkenbach-Alsenborn

A 6 nach mehreren Unfällen voll gesperrt

Nach den Zusammenstößen von mehreren Lastwagen und Autos ist am Montag die Autobahn 6 bei Enkenbach-Alsenborn voll gesperrt worden. Zwei Menschen seien bei den Karambolagen in Fahrtrichtungen Saarbrücken verletzt worden, einer von ihnen schwer, sagte eine Polizeisprecherin in Kaiserslautern. Zunächst war am Vormittag ein Lkw bei winterlichen Straßenverhältnissen in die Schutzplanke gerutscht, 15 weitere Lkw und Pkw fuhren auf. Es bildete sich ein Stau, darin kam es zu weiteren Unfällen von einem Autotransporter und einem Wagen. Die Polizei schätzte den Schaden insgesamt auf mehrere 100.000 Euro.