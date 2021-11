97 neue Fälle im Kreis seit Montag – Inzidenz 185,9: Die Corona-Lage im Kreis bleibt angespannt

Am Mittwoch ist die Zahl der im Pandemieverlauf positiv auf eine Infektion getesteten Personen im AK-Land auf 6557 angewachsen. Nach Auskunft der Kreisverwaltung sind dies 97 Corona-Fälle mehr als am Montag.

Kreisweit sind aktuell 604 Personen positiv auf das Virus getestet. Vier Menschen werden stationär behandelt. Als geheilt gelten 5847 Personen, 106 Frauen und Männer sind an oder mit Covid-19 gestorben. Das Infektionsgeschehen ist laut Kreishaus weiterhin breit gestreut. 26 Kindertagesstätten sind derzeit betroffen, 23 Grundschulen und 15 weiterführende Schulen.

Gemäß Landesuntersuchungsamt Koblenz zeigen die Leitindikatoren den Kreis weiterhin in Warnstufe 1, allerdings hat das Land eine Änderung der Warnstufen im Zuge einer neuen Corona-Bekämpfungsverordnung in den nächsten Tagen angekündigt. Dies dürfte zur Folge haben, dass bald landesweit Warnstufe 2 droht, was mit weiteren Einschränkungen und Auflagen verbunden ist.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt an Sieg und Wied aktuell bei 185,9. Am Dienstag lag sie noch bei 170,4. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz stieg von 2,8 auf 3,2. Der Anteil der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten kletterte von 5,62 auf 5,99 Prozent.

Der Überblick nach Verbandsgemeinden (in Klammern der Anstieg seit Montag):