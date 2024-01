Unfall

Dahn

96-Jährige stirbt nach Sturz aus Rollstuhl

Eine 96-Jährige ist nach dem Sturz aus ihrem Rollstuhl in Dahn im Landkreis Südwestpfalz an ihren Verletzungen gestorben. Die Frau sei am Neujahrstag mit ihrem Rollstuhl auf eine abschüssige Straße vor einem Seniorenheim geraten und ungebremst gegen ein geparktes Auto gefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 96-Jährige wurde mit diversen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am 2. Januar starb, wie es weiter hieß.