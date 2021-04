Kreis Altenkirchen

95. Corona-Todesopfer im Kreis Altenkirchen: Keine Entwarnung bei Inzidenz

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie meldet das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch einen weiteren Todesfall: Im Alter von 89 Jahren ist ein Mann aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld verstorben. Damit sind inzwischen 95. Frauen und Männer im AK-Land an oder mit Covid-19 gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen beträgt am Mittwoch (Stand 16 Uhr) 35, seit Pandemiebeginn wurden damit insgesamt 4311 Infektionen nachgewiesen. Aktuell sind 491 Personen im Kreis positiv auf eine Corona-Infektion getestet, bei rund 90 Prozent handelt es sich um eine Virus-Mutation. Weiterhin sind 14 Personen aus dem Kreis in stationärer Behandlung. Als genesen gelten 3725 Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis steigt laut Landesuntersuchungsamt (LUA) Koblenz leicht – und zwar von 135,9 auf 137,4.