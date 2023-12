Verkehr

Fell

84 Jahre alter Autofahrer stirbt bei Unfall in Weinbergen

Bei einem Unfall in den Weinbergen des Moselortes Fell ist in der Nacht zum Donnerstag ein 84 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei aus zunächst unklaren Gründen mit seinem Wagen von einer Straße abgekommen und mehrere Hundert Meter einen Weinberg hinabgerollt, teilte die Polizei mit. Dann habe sich das Auto überschlagen. Der Fahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.