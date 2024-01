Feuer

Trier

82-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Trier

Bei einem Wohnungsbrand in Trier ist eine 82 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ein weiterer Bewohner habe das Geschäfts- und Wohnhaus unverletzt verlassen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Demnach sei die Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag wegen einer brennenden Wohnung in der Innenstadt alarmiert worden. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer im dritten Obergeschoss, wie die Feuerwehr mitteilte.