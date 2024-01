Neuwied

Bad Hönningen

79-Jähriger von eigenem Auto überrollt und schwer verletzt

Ein 79-Jähriger ist auf der L257 nahe Bad Hönningen von seinem eigenen Pkw überrollt worden. Der Mann wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Demnach habe der Mann an einem Waldweg zwischen Hausen und Bad Hönningen angehalten und sei ausgestiegen. Dabei habe er das Auto nicht richtig gesichert, woraufhin es losgerollt sei, hieß es. Als der Mann versuchte, das Fahrzeug mit Muskelkraft zum Stehen zu bringen, sei er überrollt worden. Laut Polizei wurde er von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht.