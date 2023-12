Bernkastel-Wittlich

Wittlich

68-jähriger Pedelec-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein 68 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto bei Wittlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ums Leben gekommen. Der Radfahrer und das Auto eines 22-Jährigen seien am Donnerstagabend auf einer Bundesstraße zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Pedelec-Fahrer starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Ursache für den Zusammenstoß dauern noch an.