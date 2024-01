Kriminalität

Ludwigshafen

37-Jähriger wegen Messerangriffs auf Ehefrau in U-Haft

Ein 37-Jähriger, der seine Ehefrau am Sonntag mit einem Messer schwer verletzt haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Der Mann wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Polizei am Dienstag gemeinsam mitteilten. Der Haftrichter erließ den Untersuchungshaftbefehl aufgrund des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Als Haftgrund gelte Wiederholungsgefahr.