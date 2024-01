Kriminalität

Ludwigshafen

37-Jähriger verletzt Ehefrau schwer

Ein 37-jähriger Mann hat am Sonntagmittag in Ludwigshafen-Friesenheim seine Ehefrau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Vorausgegangen war ein Streit des Ehepaares, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach rief der Mann nach der Tat selbst den Notruf. Er wurde wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung festgenommen. Die schwer verletzte Ehefrau wurde den Angaben zufolge in einem Krankenhaus notoperiert und befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.