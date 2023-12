Kriminalität

Zweibrücken

33-Jährige tot gefunden: Polizei geht von Tötung aus

Eine 33 Jahre alte Frau ist tot in einem Keller in Zweibrücken aufgefunden worden. Ihr Körper wies Spuren von Gewalt auf, weshalb die Polizei von einem Tötungsdelikt ausgeht, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Bewohner hatten die Leiche am späten Montagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses entdeckt. Bislang gebe es noch keinen konkreten Verdächtigen, hieß es. Die Umstände und Abläufe der Tat seien derzeit unklar. Die Leiche wurde obduziert. Nähere Details nannten die Beamten aus Ermittlungsgründen zunächst nicht. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.