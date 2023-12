Arbeit

Ludwigshafen

31 Bewerbungen für Integrationsbeauftragten bei der Polizei

Erstmals wird in Rheinland-Pfalz bei einem Polizeipräsidium eine Stelle einer Integrationsbeauftragten beziehungsweise eines Integrationsbeauftragten geschaffen. Das Pilotprojekt ist in der zweitgrößten Stadt des Landes angesiedelt – in Ludwigshafen. Es gehe darum, Hemmungen abzubauen, kulturelle Vielfalt zu stärken und Menschen zu vernetzen, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Gesucht werde ein Mensch, der auf andere zugehe, sie zusammenbringe und verbinde – und als interkulturelle «Brückenbauerin» oder interkultureller «Brückenbauer» auftrete.