Miellen

300.000 Euro Schaden bei Brand eines Wohnhauses

Im rheinland-pfälzischen Miellen (Rhein-Lahn-Kreis) ist am Mittwoch ein Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten am Nachmittag an, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Beim Ausbruch des Feuers befanden sich laut Polizei keine Menschen mehr im Gebäude. Das Haus sei durch den Brand unbewohnbar geworden. Der Schaden werde derzeit auf etwa 300.000 Euro geschätzt, hieß es.