Streit

Ludwigshafen

21-Jähriger schwer verletzt: 18-Jähriger in U-Haft

Ein 21-jähriger Mann ist bei einem Streit in Ludwigshafen-Oggersheim schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 18-Jähriger, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Silvesterabend mitteilten. Er sitzt wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag seit Sonntag in Untersuchungshaft in einer Jugendstrafanstalt.