19-Jährige tot gefunden – Gleichaltriger festgenommen

Am frühen Morgen macht die Polizei in Lüneburg eine traurige Entdeckung. In einem Auto liegt der leblose Körper einer jungen Frau.

Lüneburg (dpa). Nach dem gewaltsamen Tod einer 19-Jährigen in Lüneburg ist ein Gleichaltriger vorläufig festgenommen worden.

„Wir gehen aktuell mit entsprechender Wahrscheinlichkeit von einer Beziehungstat aus“, sagte Kai Richter aus der Pressestelle der Polizeiinspektion Lüneburg am Dienstag.

Der Vater hatte seine Tochter am frühen Morgen im Auto auf einem Parkplatz gefunden. Nach Befragungen im Umfeld hatte man einen Verdächtigen im Fokus. In welcher Beziehung der Deutsche zu der jungen Frau stand, wurde nicht bekanntgegeben. „Das heißt auch noch nicht, dass er der Täter ist“, sagte Polizeisprecherin Antje Freudenberg am Nachmittag. Es könne sich um Mord oder Totschlag handeln. In der Nähe des Parkplatzes wurde ein Messer gefunden.

